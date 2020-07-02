Джиджи Хадид впервые прокомментировала беременность и отсутствие живота

02.07.2020, 11:53, Разное

В мае 25-летняя Джиджи Хадид подтвердила в одном из интервью, что они с Зейном Маликом скоро станут родителями. Модель впервые прокомментировала свою беременность, а также раскрыла секрет, почему у нее нет живота.

После вечеринки в честь дня рождения Джиджи Хадид фолловеры задались вопросом, почему на фото в сторис не видно, что она ждет ребенка. На что модель отметила, что выбрала мешковатый комбинезон и нужны ракурс, которые скрыли ее округлившиеся формы. Знаменитость призналась, что на самом деле ее живот выглядит по-другому и уже заметно, что она беременна. Также поклонники предположили по изменению внешности звезды, что у нее родится девочка. Пол будущего ребенка модель и ее 27-летний избранник пока не раскрывают.

О том, что Джиджи Хадид ждет ребенка, начали говорить еще в апреле. Оказалось, что первой этот факт подтвердила Иоланда Хадид – мать модели. Во время интервью на радио она призналась, что очень хочет стать бабушкой.

Знаменитость познакомилась с Зейном Маликом пять лет назад во время вручения премии AMA. Певец сделал возлюбленной в 2016 году предложение руки и сердца, но спустя два года пара рассталась. Зимой этого года стало известно, что Джиджи Хадид возобновила отношения с экс-возлюбленным.