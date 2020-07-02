 

Джиджи Хадид впервые прокомментировала беременность и отсутствие живота

02.07.2020, 11:53, Разное

В мае 25-летняя Джиджи Хадид подтвердила в одном из интервью, что они с Зейном Маликом скоро станут родителями. Модель впервые прокомментировала свою беременность, а также раскрыла секрет, почему у нее нет живота.
После вечеринки в честь дня рождения Джиджи Хадид фолловеры задались вопросом, почему на фото в сторис не видно, что она ждет ребенка. На что модель отметила, что выбрала мешковатый комбинезон и нужны ракурс, которые скрыли ее округлившиеся формы. Знаменитость призналась, что на самом деле ее живот выглядит по-другому и уже заметно, что она беременна. Также поклонники предположили по изменению внешности звезды, что у нее родится девочка. Пол будущего ребенка модель и ее 27-летний избранник пока не раскрывают.

О том, что Джиджи Хадид ждет ребенка, начали говорить еще в апреле. Оказалось, что первой этот факт подтвердила Иоланда Хадид – мать модели. Во время интервью на радио она призналась, что очень хочет стать бабушкой.

Знаменитость познакомилась с Зейном Маликом пять лет назад во время вручения премии AMA. Певец сделал возлюбленной в 2016 году предложение руки и сердца, но спустя два года пара рассталась. Зимой этого года стало известно, что Джиджи Хадид возобновила отношения с экс-возлюбленным.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Почувствовавшая недомогание Кожевникова показала неутешительные результаты диагностики

10.06 / “Убийца!”: Рождественская плюнула в лицо зависимому от алкоголя “скоту” Ефремову

24.04 / Разгар сезона

12.04 / Лу Вейбинг не видит причин делать смартфоны Xiaomi и Redmi водонепроницаемыми по стандарту IP68

07.05 / Грязный воздух делает кости хрупкими

06.05 / Цена вакцины

10.06 / Личное: Обоссанец

15.06 / Мнение: Зачем Ефремова в тюрьму

09.06 / Выиграть квартиру, будет бокс для зараженных, маска и магнитик в подарок. Россиян уговаривают прийти и проголосовать за «обнуление»

22.04 / Раскрыты детали планов СССР по высадке человека на Венеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска