 

«Она – как растение!»: Друзья Валентины Малявиной беспокоятся о ее состоянии

02.07.2020, 11:53, Разное

Валентина Малявина ведет затворническую жизнь и практически не поддерживает связь с друзьями. Знакомые актрисы беспокоятся о ее состоянии здоровья.
Валентина Малявина больше 15 лет находится в пансионе РАН. Она живет одиноко, знакомые ее практически не посещают. Актриса 2 года назад беседовала с Андреем Малаховым. Тогда она откровенно сказала, что часто вспоминает своего бывшего супруга Александра Збруева.

На телепрограмме «Андрей Малахов. Прямой эфир» был и Александр Зайцев, который прекрасно общался с Валентиной Малявиной. Он заявил, что она лишилась зрения в 2001 году, а далее ее отправили в пансион. Также сообщил, что сестра актрисы побеспокоилась о том, чтобы к ней не приходили, а подобные инструкции получил и медицинский персонал. Александр Зайцев отметил, что условия жизни у нее прекрасные, но ее жаль, так как жизнь похожа на растение, которое чахнет.

Все помнят Валентину Малявину, как красивую, харизматичную женщину. Как-то раз актриса сбилась с пути, что разрушило ее работу и жизнь. Многие полагают, что она стала общаться не с теми людьми. После утраты зрения и определения ее в пансион, знакомые предлагали финансовую поддержку, но зная характер актрисы, понимали, что из-за гордости от денег она откажется.



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