Российский сайт Samsung раскрыл дизайн Galaxy Note20 Ultra

02.07.2020, 11:50, Новости дня

Изображение не анонсированного пока смартфона Samsung – Galaxy Note20 Ultra – были некоторые время опубликованы на российском официальном сайте компании. Скопированные оттуда тендеры опубликовал в своем Twitter блогер Ишан Агарвал.

Something weird!

Might just be our first look at the #Samsung #GalaxyNote20Ultra smartphone. This picture of the Bronze/Copper Galaxy Note 20 Ultra was found on the official Russian website of Samsung. Do you think it’s the actual render or concept used by a Samsung team? pic.twitter.com/bkZsD6MeJM

– Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 1, 2020

Любопытно, что адрес страницы, по которому нашли изображения, содержал название другой, старой модели смартфона-флагмана с цифровым пером – Galaxy Note8. При этом названия модели на картинках нет. Поэтому то, что перед нами именно Galaxy Note20 (а не, например, один из созданных дизайнерами концептов) – пока лишь предположение.

Корпус смартфона медного цвета имеет примерно те же формы, что и у вышедшего годом ранее Galaxy Note10 Plus. При этом дизайн заметно выступающего над задней панелью прямоугольного фотомодуля напоминает Galaxy S20 Ultra. Ранее инсайдер Ice Universe, чьи утечки о будущих устройствах Samsung неоднократно подтверждались, сообщил, что Note20 выйдет в медном цвете. Кроме того, дизайн смартфона на тендерах с российского сайта Samsung соответствует дизайну чехлов для не анонсированной пока новинки, фото которых также накануне опубликовал Ice Universe:

Note20 Ultra vs. Note20 pic.twitter.com/nQjR7M5Y1b

– Ice universe (@UniverseIce) July 1, 2020

Samsung традиционно проводит презентацию новых смартфонов линейки Note в конце лета. Ожидается, что в этот раз линейку “двадцатых” Galaxy Note покажут в августе.

Текст:

Вести.Hi-tech