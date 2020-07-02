 

Независимость Нацбанка Украины должна быть обеспечена преемником Смолия – МВФ

02.07.2020, 11:47, Новости дня

Международный валютный фонд подчеркнул, что преемник Якова Смолия на посту главы Национального банка Украины должен обеспечить независимость регулятора. Как сообщает “Интерфакс-Украина”, об этом говорится в заявлении МВФ в связи с отставкой Смолия.

В МВФ отметили, что НБУ под руководством Якова Смолия достиг существенного прогресса “в обеспечении ценовой стабильности в Украине, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике”.

“Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы Нацбанка”, – добавили в Фонде.

1 июля Смолий подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. “Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

“Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на основе независимости и профессионализма”, – заверили в Офисе президента.

Послы “Большой семерки” заявили, что отставка Смолия ставит под удар поддержку реформ в Украине.

По данным СМИ, голосование за увольнение Смолия может состояться 3 июля. Его место может занять глава государственного “Укргазбанка” Кирилл Шевченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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