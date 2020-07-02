Мнение: Талибан, Трамп и Россия

02.07.2020, 11:45, Разное

В американской прессе продолжает раскручиваться история про то, что Россия якобы платила Талибану, чтобы тот убивал американских солдат.

1. По заявлению New York Times https://www.nytimes.com/2020/07/01/world/asia/afghan-russia-bounty-middleman.html посредником между Россией и Талибаном выступал наркоторговец Рахматулла Азизи, который жил на широкую ногу, имел личную охрану и водил дорогие машины. По утверждениям анонимных источников газеты, Азизи якобы бежал в Россию, а в его доме в Кабуле были найдены 500 000 долларов наличными, а на страничке Азизи в Фейсбук была найдена фотография Путина.

Сам Азизи, в тех данных, которые были представлены в Конгрессе, якобы собирал большие суммы денег в России и обеспечивал их перевод исполнителям в Афганистане через систему переводов Хавала.

2. По заявлению неназванных официальных лиц, подразделение ГРУ 29155 якобы платило за одну голову американского или НАТОВвского солдата 100 000 долларов. Все заявления на Азизи и указания о его связях с русскими по счастливому стечению обстоятельств оказались анонимными, потому что все свидетели "хотят избежать мести". Как утверждает France24 https://www.france24.com/en/20200702-usa-russia-afghanistan-taliban-troops-donald-trump-bounty?ref=tw_i это было "тоже подразделение, которое стояло за попыткой убийства Скрипаля".

3. В Белом доме продолжают отрицать, что когда-либо получали такую информацию, хотя все те же "анонимные источники" утверждают, что такая информация поступала через брифинг разведки еще в феврале 2020-го года. Трамп называет все это предвыборной заказухой, резонно указывая, что за этой историей нет фактической информации.

4. Талибан официально опровергает получение каких-либо денег от России. Вместе с тем "анонимный командир Талибана бежавший в Грецию после того, как командовал отрядом в провинции Логар" заявил https://www.businessinsider.com/russia-did-pay-extremists-attack-american-soldiers-taliban-sources-say-2020-7, что в Талибане были группы, которые плохо подчиняются командованию и которые брали деньги у Пакистана, Ирана и России, чтобы убивать американских солдат. Действующий командир Талибана из провинции Газни заявил, что https://taskandpurpose.com/news/taliban-confirms-russian-bounties-for-killing-american-troops, что талибы не брали денег у русских, но были связанные с Талибаном группы, которые могли их брать и тем самым дискредитировать образ Талибана в глазах общественности.

Еще один "анонимный чиновник Талибана" якобы заявил, что "существуют группы берущие деньги у иностранных государств и выращивающие опиум", но после победы Талибана, их заставят прекратить эту практику.

5. В Сенате США рассматривается возможность введения новых санкций против России (это было ожидаемо) в течение 15 дней после того, как будет документально подтверждено, что Россия платила Талибану за убийства американских солдат.

Советник Трампа по нац.безопасности также заявил, что "США решительно отреагируют, если эти обвинения подтвердятся". Вместе с тем, он указал на то, что ЦРУ обратилось в Министерство Юстиции США https://www.washingtonexaminer.com/news/cia-filed-crimes-report-with-justice-department-over-russia-taliban-bounty-leak с запросом о возбуждении уголовного дела по факту разглашения секретной информации, которую "некие лидеры внутри ЦРУ используют во внутриполитических целях".

Директор Национальный разведки США Джон Рэтклифф назвал публичное разглашение подобной информации преступлением, которое подвергает риску межведомственную работу спецслужб США.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленного ввода новых санкций против России и "удаления президента, который не исполняет свои обязанности по защите американских солдат".

В целом, уже очевидно, что эту историю будут пытаться сделать долгоиграющей, дабы дотянуть ее до выборов в ноябре и привязать ее к Трампу, который "знал, но ничего не сделал".

То, что Трамп, Пентагон, АНБ, администрация Белого Дома, МИД РФ, пресс-служба Талибана все это отрицают, заказчиков кампании разумеется не волнует.

Само собой, очевиден и курс на введение новых санкций против России. То, что с доказательной базой все примерно также, как и с делом Скрипаля, это уже обычная история.