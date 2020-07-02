 

Трамп назвал сообщения о российских наградах Талибану «очередной фальшивкой»

02.07.2020, 11:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп отверг сообщения разведки, указывающие на то, что Россия, возможно, предлагала награду связанным с Талибаном боевикам за атаки на американских военных.

Президент опубликовал серию твитов, в которых назвал сообщения СМИ об этих данных разведки «просто очередной фальшивкой» и предположил, что источник первоначальной статьи в New York Times, «возможно, просто не существует».

Трамп также сослался на заявление Пентагона о том, что у военного руководства «нет подтверждающих свидетельств».

«Неужели люди до сих пор не понимают, что все это фальшивка, состряпанная СМИ фейковых новостей, которую запустили, чтобы оклеветать меня и Республиканскую партию, – заявил Трамп в Твиттере. – Меня никогда не информировали об этом, потому что любая информация, которая у них, возможно, есть, не дошла до этого уровня».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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