Россия, Иран и Турция обсудили ситуацию в Сирии
02.07.2020, 11:40, Новости дня
Лидеры России, Турции и Ирана обсудили усилия по стабилизации Сирии в ходе видеоконференции, подчеркнув необходимость содействия политическому урегулированию девятилетнего конфликта.
Россия и Иран были последовательными сторонниками президента Сирии Башара Асада на протяжении всей войны, в то время как Турция поддерживала его противников. Тем не менее, все три страны объединили усилия, чтобы помочь прекратить боевые действия.
Президент России Владимир Путин приветствовал трехстороннее сотрудничество с целью снижения насилия в Сирии, но также подчеркнул необходимость подавить немногие очаги сопротивления боевиков.
Российский лидер высоко оценил сотрудничество России и Турции для сокращения боевых действий в Идлибе, отметив, что «с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась».
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Русская служба «Голоса Америки»
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