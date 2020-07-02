 

Россия, Иран и Турция обсудили ситуацию в Сирии

02.07.2020, 11:40, Новости дня

Лидеры России, Турции и Ирана обсудили усилия по стабилизации Сирии в ходе видеоконференции, подчеркнув необходимость содействия политическому урегулированию девятилетнего конфликта.

Россия и Иран были последовательными сторонниками президента Сирии Башара Асада на протяжении всей войны, в то время как Турция поддерживала его противников. Тем не менее, все три страны объединили усилия, чтобы помочь прекратить боевые действия.

Президент России Владимир Путин приветствовал трехстороннее сотрудничество с целью снижения насилия в Сирии, но также подчеркнул необходимость подавить немногие очаги сопротивления боевиков.

Российский лидер высоко оценил сотрудничество России и Турции для сокращения боевых действий в Идлибе, отметив, что «с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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