18-летняя дочь Бориса Немцова выходит замуж

02.07.2020, 11:35, Разное

18-летняя Дина Немцова выходит замуж, о чем сообщила лично на своей странице в Instagram. Избранником девушки стал 20-летний студент ВМК МГУ Димитрий Матевосов, с которым она встречается около трех лет.

Принимаю поздравления! Свадьба через год. Надеемся, что без масок,

– подписала Дина снимок с женихом, продемонстрировав обручальное кольцо с бриллиантом.

Дина и Димитрий обручились. Поздравляю, дети мои!

– прокомментировала Екатерина Одинцова помолвку дочери. С Димитрием Дина познакомилась давно – они вместе учились в московской школе 1239, затем – в Лицее НИУ ВШЭ. Матевосов после этого поступил в МГУ, а Немцова в этом году стала студенткой Британской высшей школы дизайна.

Дина Немцова и Димитрий Матевосов Дина Немцова и Димитрий МатевосовНапомним, 27 февраля 2015 года в Москве был убит Борис Немцов. Убийство было совершено на Большом Москворецком мосту поздно вечером, от полученных в спину огнестрельных ранений политик скончался на месте. В 2017 году на экраны вышел документальный фильм “Слишком свободный человек” о политике, создателями которого выступили независимый продюсер Вера Кричевская и политический журналист Михаил Фишман. “Я всегда воспринимала папу прежде всего как отца. А фильм рассказал мне о его деятельности очень четко и правдиво и помог многое понять”, – поделилась Дина Немцова.

Дина Немцова с отцом Дина Немцова с мамой