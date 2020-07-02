Китай оценил выбор россиян на голосовании по Конституции

02.07.2020, 11:30, Новости дня

Пекин уважает выбор, сделанный россиянами в ходе голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию России, являясь одним из важнейших событий в российском политическом календаре, прошло слаженно. Результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией РФ, отражают выбор граждан России», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

Он добавил, что Китай, будучи дружественным соседом РФ и всеобъемлющим стратегическим партнером в новую эпоху, «всегда будет уважать выбор и путь развития, сделанный гражданами России, и поддерживать усилия РФ по реализации стабильного и устойчивого социально-экономического развития».

Ранее генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в РФ по внесению изменений в Конституцию.

В четверг ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.