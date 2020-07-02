 

МИД заявил об отсутствии доказательств «сговора» РФ с талибами

02.07.2020, 11:30, Новости дня

Обвинения РФ в «сговоре» с талибами являются голословными, никаких доказательств этому нет, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения», – цитирует РИА «Новости» Кабулова.

Комментируя публикации американских СМИ, где со ссылкой на американских и афганских официальных лиц утверждается, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон, Кабулов сказал: «Нет, никогда о нем не слышал».

Также он добавил, что при прочтении материалов американских СМИ возникает больше вопросов, «фальшивки тоже надо готовить тщательно».

Напомним, издание New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

Президент США Дональд Трамп считает, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.

В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки», в самом движении также опровергли связь с российской разведкой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в этой ситуации.



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