 

Учёные: Недостаток гормона стресса приводит к старению

02.07.2020, 11:30, Разное

Международные учёные назвали процессы в иммунной системе, которые ограничивают молодость человека. В ходе нового исследования было выявлено, что недостаток гормона стресса приводит к старению.
В результате низкого уровня гормона кортизола и белка появляются хронические воспалительные реакции, что приводит к таким заболеваниям, как атеросклероз и артрит. Эксперты отмечают, что постоянное воспаление наносит серьёзный вред здоровью. Этот гормон является регулятором углеводного обмена, также он играет ключевую роль в защитных реакциях организма на стресс, вот только с возрастом уровень кортизола снижается.

Учёные резюмировали, что таблеток от старости не существует, а снижение выработки кортизола может сопровождаться похудением и усталостью, снижением артериального давления и болью в животе. Примечательно, что избыток гормона стресса тоже негативно влияет на человеческий организм: повышает артериальное давление и уровень сахара в крови, а также приводит к ожирению.



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