Мнение: Итог

02.07.2020, 11:25, Разное

Люди, героически бросившиеся на амбразуру с лозунгом: "Нечего сидеть на диванах", в очередной раз получили наглядный урок – игра в наперстки всегда заканчивается в пользу наперсточника. Вы проиграли не тогда, когда достали деньги, а тогда, когда подошли. Остальное зависит от криминальных талантов самого шулера и его подтанцовки вокруг.

"Сидеть на диванах", конечно, не стратегия. Но играть по чужим правилам и надеяться выиграть – это просто идиотизм, уж извините за прямоту. Задача всех попов гапонов на всех мероприятиях власти – убедить людей в обратном. Что в этот-то раз мы обязательно покажем кузькину мать, нужно только прийти и достать ее из широких штанин. Соображения, что с разбегу головой в стену – это заведомо известный сюжет с однозначным его итогом, и если что-то делать, то как минимум не это, гапоны старательно уводили в сторону.

Результаты "голосования" даже по официальным данным (понятия не имею, насколько они сфальсифицированы, но центр Степана Сулакшина, надеюсь, опубликует статистический анализ, из которого будет понятна степень приписок. Во всяком случае, его доклады по выборам в Думу и выборам Путина в 18 году вполне однозначно говорили о запредельно высоких уровнях фальсификаций, а математике я лично верю гораздо больше, чем пропагандистам с любой стороны), в общем, даже по официальным данным, за поправки, а значит, за обнуление сроков Путина (ничего другого содержательного в этих поправках не было) проголосовало 50,7% от общего числа избирателей. На пределе, кстати. В реальной жизни, думаю, что за вычетом всех возможных фальсификаций это число поменьше процентов на 10 – не больше, но и вряд ли меньше. 30 процентов крепкой сервильной страты (голосующей за любую власть – хоть за Путина, хоть за Навального, хоть за Чикатило, главное, чтобы он был власть) и процентов 10 тех, кто обманываться рад – вполне реальное количество, которое поддержали "поправки", а точнее – обнуление сроков Путина.

Понятно, почему Путин не стал рисковать и не провел весь процесс внесения поправок и референдум по законным правилам – риски были очень велики. Напомню, что по убитой вчера конституции каждая поправка должна была приниматься отдельно и голосоваться на референдуме отдельно. В таком случае "обнуление" однозначно пролетало, потому и пришлось варить "комплексный обед" идти на государстенное преступление, впихивая все поправки в один пакет и проводя неконституционное "голосование" вместо референдума. Но – это его игра и его правила. Он может их менять по ходу, и только клинически ушибленные граждане решили, что они могут в условиях, когда и правила, и судейство, а также электрик на табло стадиона – все они против твоей команды, она может выиграть.

Деление населения ровно пополам – признак неразрешимого конфликта. Это нормально, когда есть механизмы договоренностей. Когда их нет, такой конфликт приобретает все черты несбалансированного, который рано или поздно перерастает в гражданский. А тоненький слой большинства (особенно, если учесть, что оно еще и нарисовано) в 0,7% – это все, что смогла выжать власть своим организационным ресурсом, который превосходит любой другой ресурс хотя бы потому, что организационно любая оппозиция в стране выжжена.

Собственно, вот и все итоги. Ничего неожиданного. Было бы откровенно неожиданно, будь они другие.