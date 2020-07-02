 

Юлия Пересильд поздравила отца своих детей Алексея Учителя: Люблю

02.07.2020, 11:23, Разное

Артистка отметила, что считает себя счастливицей, ведь на
своем творческом пути она встречала только талантливых режиссеров. Юлия Пересильд
как-то раз побывала в шкуре постановщика, поэтому отлично понимает, как сложна
и энергозатратна эта профессия.

Режиссер, по словам звезды сериала “Зулейха открывает глаза”,
отвечает за все на площадке. “Именно
от личности зависит успех или неуспех, получилось или не получилось!” – рассудила
Пересильд. Юлия добавила, что хороший постановщик может сделать невозможное и вылепить из артиста что угодно.

Знаменитость призналась в любви ко всем представителям этой
профессии. “Люблю! Каждого по–своему!” – высказалась актриса из сериала “Зулейха
открывает глаза”.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) 1 Июл 2020 в 1:06 PDT

Напомним, что 35-летняя Юлия Пересильд воспитывает двоих детей.
Дочек артистка родила от режиссера Алексея Учителя. Кинематографист старше
актрисы на 33 года. Не так давно отпрыски знаменитостей отпраздновали дни рождения. Старшему ребенку пары исполнилось 11 лет, младшей девочке –
восемь.



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