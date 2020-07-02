Сенатор Пушков заявил о слабости Зеленского: Убежал и забился в угол

02.07.2020, 11:23, Разное

В конце июня эксперты социологической службы Центра Разумкова обнародовали результаты опроса украинских граждан. Как выяснилось, число жителей страны, которые одобряют работу Владимира Зеленского, снизилось на 18% по сравнению с маем и составило 41%.

При этом уровень доверия граждан к бывшему главе страны Петру Порошенко вырос на 5% – до 11%. Экс-президент не может смириться с потерей власти и готовит новый переворот этой осенью, сообщает телеграм-канал “Русский демиург”. Бизнесмен консолидирует свой электорат.

Политическую ситуацию на Украине оценил российский сенатор Алексей Пушков. В личном блоге он заявил, что Зеленский очень слаб. Лидер проявил твердость лишь однажды, во время дебатов с Порошенко. Тогда он произнес страстный монолог, который произвел на слушателей сильное впечатление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 25 Июн 2020 в 1:38 PDT

Когда же пришло время действовать, бывший актер “убежал и забился в угол”. По словам Пушкова, политика представляет собой не только громкие заявления. Владимир Зеленский оказался несостоятельным государственным деятелем.