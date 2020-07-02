Учёные: Новые глазные капли предотвратят слепоту

02.07.2020, 11:17, Разное

Американские учёные создали новые глазные капли, которые могут предотвратить слепоту. Исследователи из Колумбийского университета провели экспериментальную терапию на мышах.

В ходе исследования, опубликованного в Nature Communications, была изучена причина нейродегенерации, а лечение направлено на фермент каспазу-9, который участвует в запрограммированной гибели клеток. В опытах на мышах учёные выявили, что повреждения кровеносных сосудов на фоне венозных и артериальных окклюзий в сетчатке вызывают потерю зрения, которая может стать необратимой и причинить риск здоровью. Исследователи, разрабатывая глазные капли, подчеркнули, что новая методика сможет предотвратить потерю зрения по причине окклюзии вены сетчатки, главной причиной слепоты во всём мире.

Высокоселективный ингибитор изучаемого фермента, представленный в форме глазных капель, при проверке на мышах улучшил клиническую картину. При помощи экспериментального лечения уменьшились отёки, сократилось повреждение нейронов сетчатки, а также улучшился кровоток.