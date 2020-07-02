 

Стали известны новые функции мессенджера WhatsApp

02.07.2020, 11:09, Разное

Руководство WhatsApp объявило об особенностях очередного обновления мессенджера. Согласно обнародованным данным, приложение получило ряд новых функций и улучшений.
Так, оптимизация коснулась работы стикеров, групповых видеозвонков и статуса для iOS. В новой модификации пользователям доступны графические рисунки и сразу несколько наборов анимированных стикеров. В специальном магазине What’sApp Store они называются Playful Piyomaru, их можно как пересылать, так и сохранить в базе.

Кроме того, в новых функциях WhatsApp предусмотрено использование QR-кодов для клиентских профилей. Они привязываются к учетной записи и значительно упрощают введение контактных данных.

После обновления в видеочате при осуществлении групповых звонков станет возможным беседовать сразу с восемью пользователями. Текстовые же чаты получили опцию мгновенного, нажатием одной кнопки, превращения переписки в видеоконференцию. Однако лимит участвующих в восемь человек остаётся, как и в вышеописанном случае.

Ещё одним полезным новшеством станет появление темного режима в компьютерной версии WhatsApp. Также теперь для пользователей iOS доступны все функции статуса, являющегося версией историй мессенджера.



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