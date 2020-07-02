 

Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске

02.07.2020, 11:09, Разное

Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
Недавно Кристина Орбакайте в Instagram поделилась фото, где она в защитной маске. Публикацию она подписала просьбой о том, чтобы подписчики носили средство защиты в общественных местах. Она считает это неудобным, непривычным, но это – забота о других.

Некоторые поклонники нормально откликнулись на ее просьбу, но большая часть фанатов подвергла критике вокалистку, считая, что она надевает маску для рекламы за деньги. Подобная реакция удивляет Кристину Орбакайте, о чем она пояснила в коротком ролике. Артистка объяснила, что носит маску не для рекламы, а лишь с целью защиты. Она считает, что чем больше люди оказывают сопротивление подобной гигиене, тем дольше будет эпидемия. В этот раз вокалистку поддержали и другие знаменитости.



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