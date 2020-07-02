Учёные рекомендуют употреблять в пищу растительный пырей

02.07.2020, 10:53, Разное

Американские агрономы вырастили новый экологический суперпродукт. Растительный пырей, традиционный корм для животных, учёные назвали полезной культурой и рекомендуют употреблять в пищу.

Сотрудники университета Миннесоты считают новый сорт MN-Clearwater не только пищевым, но и экологически чистым и рентабельным, это так называемая экспериментальная промежуточная пшеница. Селекционеры создали уникальный суперпродукт путём скрещивания 7 родительских сортов, он полезен для человека и окружающей среды. Пырей – это многолетнее растение, корневая система которого хорошо влияет на почву. Для фермеров появятся свои преимущества: эту культуру сажают один раз в 3 года, а собирать урожай можно будет многократно.

Растительная основа суперпродукта славится питательными веществами, поэтому эксперты рекомендуют включить в рацион новый сорт. Более того, пырей отлично сочетается с блюдами, в составе которых присутствует пшеница, характеризуется хлебопекарными свойствами, также его планируют использовать в пивоварении.