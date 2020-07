Финские военные отказались от свастики после более 100 лет ее использования

02.07.2020, 10:53, Новости дня

Военно-воздушные силы Финляндии отказались от своей эмблемы с изображением свастики, которую использовали с 1918 года. Эту информацию подтвердили в ведомстве страны.

«Поскольку эмблемы подразделений носят на форме, было сочтено нецелесообразным и ненужным продолжать использовать эмблему старого подразделения, которая время от времени вызывала недоразумения», – сказал представитель ВВС Финляндии, передает «360».

Власти страны не заявляли о своем решении, однако академик Хельсинкского университета Тейво Тейвайнен заметил, что свастика исчезла с обмундирования и на эмблемах. После этого информацию подтвердили представители ВВС Финляндии.

Первая свастика в военных элементах появилась в 1917 году после получения независимости от России. Изначально в ее смысл закладывали личный символ удачи.

После Второй мировой войны элементы свастики убрали, частично ее продолжали использовать в униформе, на флагах и эмблемах ВВС Финляндии.

