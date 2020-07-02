«Ты – сундук с сокровищами»: Нюша провела целый день со своей сестрой-спортсменкой

02.07.2020, 10:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Нюша опубликовала совместные снимки с сестрой-спортсменкой. Певица поздравила ее с 25-летием и провела в компании именинницы целый день.

Сестра Нюши – чемпионка мира по синхронному плаванью. Свой праздник она решила провести в компании артистки. Сестры устроили совместную фотосессию в домашней одежде во дворе дома Нюши. Певица написала, что та – «невероятная», и назвала ее «бездонным сундуком с сокровищами». Она считает, что таланты именинницы должны быть обнародованы и она ждет этого больше, чем кто-либо.

Фолловеры восхитились красотой сестер и отметили, что они очень похожи между собой. Они присоединились к поздравлениям и пожелали сестре Нюши всего хорошего.

Как отмечает издание «Глобалмск.ру», три года певица счастлива в браке с Игорем Сивовым, а год назад подарила ему дочь Симбу. Звезда старается совмещать материнство и творческую карьеру, а также много путешествует вместе с возлюбленным и малышкой.