 

Мнение: Конец Автономной Зоны Сиэтла

02.07.2020, 10:40, Разное

Агрессоры из США вторглись в Автономную Зону в центре Сиэтла и захватили ее, разогнав ополчение CHOP в ходе недолгой баталии. 30 членов ополчения CHOP были взяты в плен.
Палаточный лагерь был уничтожен. Имущество жителей свободного Сиэтла погрузили в мусоровозы и вывезли на территорию США.


Полиция сформировала периметр, чтобы помешать возвращению свободных жителей Сиэтла и не допустить освобождения Автономной зоны от американской оккупации.

Источник: Colonel Cassad



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