Мнение: Конец Автономной Зоны Сиэтла

02.07.2020, 10:40, Разное

Агрессоры из США вторглись в Автономную Зону в центре Сиэтла и захватили ее, разогнав ополчение CHOP в ходе недолгой баталии. 30 членов ополчения CHOP были взяты в плен.

Палаточный лагерь был уничтожен. Имущество жителей свободного Сиэтла погрузили в мусоровозы и вывезли на территорию США.



Полиция сформировала периметр, чтобы помешать возвращению свободных жителей Сиэтла и не допустить освобождения Автономной зоны от американской оккупации.