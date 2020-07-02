 

Доктора рассказали о малоизвестном симптоме рака легких

02.07.2020, 10:30, Разное

Доктора сообщили, что рак легких считают опасным видом онкологии, так как его тяжело выявлять на начальной стадии. Они сообщили, что болезненность спины может оказаться проявлением заболевания.
Терапия рака легких не столь эффективна, как при других видах, потому что симптоматика выражается на последних стадиях. Специалисты заявляют, что признаком болезни может оказаться неприятное ощущение в спине, которое похоже на растяжение или перегрузку. Подобные чувства обуславливаются давлением, которое производит новообразование на нервы в позвоночнике.

Часто врачи не считают боль в спине симптомом, потому его пропускают. Если болезненность не проходит, то необходимо сообщить специалисту. Симптомами, указывающими на рак легких, также являются и длительный кашель, одышка, охриплость, огромная усталость.



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