В Сети появились изображения обновленного универсала Lada Largus

02.07.2020, 10:30, Разное

Несмотря на сложившуюся финансовую ситуацию в мире, компания «АвтоВАЗ» продолжает работать над обновленным универсалом Lada Largus. Дизайнеры издания Mail.ru решили пофантазировать, как может выглядеть следующее поколение этой модели.

Фотошпионы уже несколько раз запечатлевали рестайлинговый прототип в камуфляже во время прохождения тестов. На основании этих снимков дизайнеры предположили, что универсал Largus будет оснащен фарами от Renault Logan и другим передним бампером в «Х-стиле» бренда. Возможно, новинка получит зеркала от модели Lada Vesta, обновленные крылья и капот. Заднюю часть автомобиля эксперты оставили без изменений.

Предполагается, что Lada Largus сможет похвастаться дополнительным списком оснащения. Универсал получит систему помощи при парковке, а также боковые подушки безопасности. Технические характеристики останутся без изменений. В подкапотном пространстве обновленного авто будут двигатели на 1,6 литров, которые генерируют 87 и 106 «лошадок». В паре с ними будет работать пятиступенчатая механическая коробка передач.

Изменения коснутся и салона нового Largus, а именно сидений, подлокотников и передних кресел. Универсал сможет похвастаться камерой заднего вида, обогревом лобового стекла, передними и задними парктрониками, датчиками света и дождя. Кроме этого, обновленное авто «АвтоВАЗа» получит выкидной ключ о модели Vesta и литые диски.