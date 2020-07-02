18-летняя дочь Бориса Немцова готовится к свадьбе

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02.07.2020, 10:23, Разное

1 июля дочь Бориса Немцова опубликовала в инстаграм-аккаунте фотографию своей правой руки, на безымянном пальце которой красуется кольцо. Дина написала, что принимает поздравления. Таким образом девушка сообщила, что планирует выйти замуж за избранника.

Возлюбленный Немцовой также выложил снимок. А еще – видео в “Сторис”, где он просит Дину показать руку, чтобы подписчики увидели помолвочное кольцо.

Друзья, знакомые и поклонники поздравили девушку. Многие пожелали паре безграничной любви и счастья. В комментариях отметилась и Екатерина Одинцова. Снимок дочери с избранником она выложила в своем инстаграм-аккаунте. Одинцова рассказала, что Дина и Димитрий планируют сыграть свадьбу в следующем году.

Некоторые считают, что в таком возрасте выходить замуж слишком рано. “Не рано? И Дима вроде не внушает уверенности”, “Только окончила школу, пожила бы для себя!”, “Она же совсем юная”, “Зачем ей так рано замуж? Вся молодость впереди”, – написали пользователи Сети.

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Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) 1 Июл 2020 в 11:09 PDT

Напомним, что Дина окончила школу и получила аттестат с отличием. Она поступила в Британскую высшую школу дизайна. Два года назад женился брат девушки, 24-летний Антон.



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