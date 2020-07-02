Минстрой планирует оцифровать отрасль ЖКХ

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02.07.2020, 10:23, Разное

Согласно инициативе, вся документация на постройку и ремонт жилых зданий, ключи от помещений общего имущества владельцев квартир и коды доступа к оборудованию будут храниться не только на бумажном, но и на электронном носителе. Копии материалов появятся в Государственной информационной системе ЖКХ.

Этот проект поможет ускорить работу коммунальщиков, а также сделает систему прозрачной, что позволит в будущем очистить ее от коррупции. Как отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, цифровизация отрасли ЖКХ будет полезна для граждан и государства.

Директор компании “Акронис Инфозащита” Елена Бочерова заявила, что хранение документов в электронном виде несет риски. Ведомство должно подойти к защите данных обдуманно. В беседе с изданием “Известия” эксперт назвала необходимым обеспечить сохранность, приватность и безопасность информации в базе.

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Публикация от Минстрой России (@minstroyrf) 6 Май 2020 в 7:29 PDT

Напомним, что 1 июля в отрасли ЖКХ произошли изменения. Стоимость тарифов в среднем по стране выросла на 4%. Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству не повышать цены на коммунальные услуги во второй половине 2020 года. Однако работники сферы выступили против – их доходы упали из-за пандемии коронавируса.



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