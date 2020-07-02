 

Жена парализованного актера Алексея Янина представила откровенный клип

02.07.2020, 10:17, Разное

Дарья Клюшникова, супруга парализованного после перенесенного инсульта Алексея Янина, представила на суд поклонников откровенный клип. В Сети активно обсуждают ее новую работу под названием «Тай на меня».
Фолловерам клип Дарьи Клюшниковой показался слишком откровенным. Певица поет в одном белье, обнаженная лежит в ванне, а также проявляет страсть к своему партнеру по клипу. Поклонники отметили, что у артистки «ярко выраженная индивидуальность» и ее новая работа «очень эффектна». Однако нашлись недоброжелатели, которые в очередной раз обвинили Дарью Клюшникову в том, что она бросила больного супруга. Многие уверены, что она только иногда приезжает к Алексею Янину и давно уже живет собственной жизнью.

За актером, который пять лет назад пережил обширный инсульт, ухаживает его мать. Сначала он впал в кому, но позже пришел в себя и заговорил. Артист проходит курс реабилитации, в ходе которого заново учится элементарным вещам. Он ежедневно занимается, чтобы вернуться к нормальной жизни. Мать актера поблагодарила всех друзей и поклонников, которые не забывают о нем и помогают финансово.



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