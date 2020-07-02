Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова впервые стала матерью

02.07.2020, 10:09, Разное

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Элла Суханова пояснила о том, что в столичной клинике появилась на свет ее дочь. Экс-участница «Дома-2» рассказала, что решила рожать по контракту.

Элла Суханова написала, что и она, и малышка чувствуют себя прекрасно. Новоиспеченная мать отметила, что ее дочь – «самая красивая и лучшая в мире». Подробностями и историей родов бывшая участница реалити-шоу пообещала поделиться позже. Она очень долго определялась с роддомом и врачами, но нашла условия, которые ее полностью устроили. В роддоме ЦКБ, который расположен на ул. Маршала Тимошенко, ее впечатлила команда профессионалов, интерьер медучреждения и современный родовой блок, в котором есть все необходимое для роженицы и будущего малыша. Элла Суханова прошла УЗИ, пообщалась с главврачом, который изучил ее историю беременности, и только после этого ей предложили вести беременность и подписать контракт. Такой подход устроил знаменитость, поэтому она остановила выбор на данной клинике.

Накануне родов Элла Суханова признавалась, что ей очень страшно. Она понимала, что «беременной еще никто не остался», но не представляла, как будет себя чувствовать без огромного живота.