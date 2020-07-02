Детский мини-технопарк откроют в рамках нацпроекта под Мурманском

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02.07.2020, 9:53, Новости дня

Детский мини-технопарк «Квантолаб» в рамках национального проекта «Образование» откроют в школе поселка Титан (входит в городской округ Кировск) Мурманской области к сентябрю 2020 года, сообщил директор информационно-аналитического центра администрации Кировска Ольга Маркова.

Маркова сообщила, что «мини-технопарк «Квантолаб» появится в школе Титана благодаря национальному проекту «Образование», передает ТАСС.

«Ремонтные работы на сумму 1 млн 275 тыс. рублей из местного бюджета в соответствии с рекомендованным дизайном запланированы летом 2020 года и должны завершиться к концу августа, чтобы с 1 сентября ребята уже приступили к занятиям», – добавила она.

Маркова уточнила, что по нацпроекту в школу для мини-технопарка будет поставлено учебное и компьютерное оборудование, станки, в том числе с ЧПУ, 3D-принтеры, мебель для зоны коворкинга и зоны отдыха. В целом на оборудование мини-технопарка в Титане предусмотрено 5 млн рублей, эти деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов.

«В школе Титана всего 132 ученика, но лаборатория рассчитана и на тех, кто ездит учиться в город, и на работающую молодежь. Ребята в отдаленном маленьком поселке смогут наравне со своими сверстниками из больших городов овладеть навыками работы по программированию и созданию робототехники, обучатся работе на станках, кроме того «Квантолаб» предполагает работу над командными проектами, а также проведение технических и образовательных тренингов, семинаров, обучающих курсов», – отметила директор центра.

Проектом предусмотрено также обучение педагогов, которые будут вести занятия с детьми в «Квантолабе», они пройдут его в Мурманске, в областном центре дополнительного образования «Лапландия», на базе которого уже три года работает технопарк «Кванториум-51», где занимается более тысячи детей. Всего на территории региона запланировано открыть 10 филиалов технопарка.

Титан – поселок с населением около 1,5 тыс. человек, входит в городской округ Кировск Мурманской области, расположен в 6 км к югу от Кировска на железнодорожной ветке Апатиты-1 – Титан у подножия Хибин и в 209 км от Мурманска.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области рассчитывают создать 75 тыс. школьных мест к 2025 году за счет строительства новых и реконструкции действующих учреждений по национальному проекту «Образование».



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