 

Шарлиз Терон впервые за долгий период прокомментировала личную жизнь

02.07.2020, 9:53, Разное

В Сети постоянно появляются слухи о том, что Шарлиз Терон хочет вернуться к своему экс-возлюбленному Шону Пенну, а также о ее предполагаемом романе с Брэдом Питтом. Поэтому в недавнем интервью актриса впервые за долгий период прокомментировала личную жизнь.
Шарлиз Терон призналась, что на данный момент ее сердце свободно. Знаменитость сейчас не заинтересована в том, чтобы строить новые отношения. По ее мнению, многие женщины сами создают себе проблемы из-за ненужных романов. Она не понимает, почему в обществе считают, что обязательно нужно быть в отношениях и иметь пару. Шарлиз Терон не ощущает, что ей чего-то не хватает, поэтому никого не ищет. На данный момент она сама воспитывает двоих приемных детей и счастлива в материнстве.

Флирт с Брэдом Питтом актриса опровергла, как и намерение вернуться к Шону Пенну. Ранее СМИ утверждали, что бывшие возлюбленные практически поженились, но Шарлиз Терон уверяет, что к свадьбе дело не шло. С коллегой она встречалась примерно год, но не собиралась связывать с ним дальнейшую судьбу.

Как призналась знаменитость, она бы с удовольствием жила со своим возлюбленным в разных домах. Поэтому, когда актриса встретит вторую половинку, такой бы вариант отношений ей подошел идеально. Шарлиз Терон вспомнила, как о такой модели брака рассказывала Гвинет Пэлтроу, и тогда она подумала, что это «гениально».



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