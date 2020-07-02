Акция “Миллион призов”: кто выиграл в Москве

02.07.2020, 9:40, Новости дня

Еще 473 515 человек одержали победу в очередном розыгрыше программы "Миллион призов" для московских участников голосования по поправкам в Конституцию, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

Всего прошло семь розыгрышей 1 979 641 выигрышных кодов участников.

С 25 июня по 1 июля любой житель Москвы, принявший участие в голосовании по поправкам в Конституцию любым способом, может принять участие в совместной программе правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса "Миллион призов". Розыгрыш призов проходит каждый день с 25 июня по 1 июля в 22:00, а 2 июля 2020 года — в 14:00.

Участник может выиграть от 1 тысячи до 4 тысяч призовых баллов (1 балл = 1 рубль) и впоследствии обменять их на скидки и бонусы партнеров программы до 31 декабря через платформу "Активный гражданин". Кроме того, баллы могут быть потрачены на благотворительность.