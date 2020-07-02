ЦИК закончил обработку бюллетеней

02.07.2020, 9:40, Новости дня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ обработала 100% протоколов. По их данным, поправки в Конституцию на общероссийском голосовании поддержали 77,92% пришедших на избирательные участки. Против поправок высказались 21,27% проголосовавших.

По последним данным, общая явка составила 65%. Рекордсменами по поддержке поправок, по данным izbirkom.ru, стали Чечня, Тува и Крым. Первенство по поддержке поправок в Конституцию удерживает Чеченская республика. Здесь изменения поддержали 97,92%. 96,79% поддержка поправок составила в Туве. В Крыму "за" поправки голосовали 90,07% пришедших на избирательные участки. "За" поправки в Конституцию 89,19% избирателей Дагестана.

Поправки в Конституцию также поддержали Москва и Санкт-Петербург. Там проголосовали положительно соответственно 65,29% и 77,66%. Не поддержали поправки проголосовавшие в Ненецком автономном округе и в Нью-Йорке.

Голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 народное волеизъявление было перенесено на 1 июля.