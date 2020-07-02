 

ЦИК закончил обработку бюллетеней

02.07.2020, 9:40, Новости дня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ обработала 100% протоколов. По их данным, поправки в Конституцию на общероссийском голосовании поддержали 77,92% пришедших на избирательные участки. Против поправок высказались 21,27% проголосовавших.

По последним данным, общая явка составила 65%. Рекордсменами по поддержке поправок, по данным izbirkom.ru, стали Чечня, Тува и Крым. Первенство по поддержке поправок в Конституцию удерживает Чеченская республика. Здесь изменения поддержали 97,92%. 96,79% поддержка поправок составила в Туве. В Крыму "за" поправки голосовали 90,07% пришедших на избирательные участки. "За" поправки в Конституцию 89,19% избирателей Дагестана.

Поправки в Конституцию также поддержали Москва и Санкт-Петербург. Там проголосовали положительно соответственно 65,29% и 77,66%. Не поддержали поправки проголосовавшие в Ненецком автономном округе и в Нью-Йорке.

Голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 народное волеизъявление было перенесено на 1 июля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / На Украине оценили перспективы уголовного преследования Супрун

07.06 / В Сети поддержали Норкина после похорон жены

20.04 / По факту истязаний ребенка в Новороссийске возбуждено дело

16.06 / При спасении тонущей школьницы погибли четыре человека в Забайкалье

13.06 / 10 тысяч работников и торговцев рынка в Пекине, где нашли коронавирус, пройдут тестирование

12.04 / Станции переливания крови в Южно-Сахалинске нужны доноры

05.06 / Чехия ответит за это: МИД России прокомментировал высылку двух дипломатов

02.06 / Guardian – слишком близко и без масок — власти США опасаются вспышки коронавируса из-за массовых протестов

25.05 / Арестован администратор паблика «Омбудсмен полиции»

11.06 / От коронавируса в РФ вылечились 52% всех заразившихся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска