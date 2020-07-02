Офис президента Украины хочет разработать законопроект о запрете публикации записей секретных разговоров чиновников

02.07.2020, 9:35, Новости дня

Офис президента Украины хочет разработать законопроект, который запретит публикацию записей тайных разговоров чиновников. Об этом в интервью The Washington Post, которое вышло 30 июня, рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Материал издания, в частности, был посвящен публикации разговоров, которые в 2016 году якобы вели тогдашний президент Украины Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден.

Ермак сказал, что изменения законодательства крайне необходимы, чтобы положить конец “злонамеренной практике”.

Он подчеркнул, что команда президента рассматривает подобные публикации как прямое нарушение национальной безопасности Украины. Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства, “и не важно, является ли это незаконным деянием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы”, продолжил руководитель Офиса президента.

The Washington Post отметила, что принятие закона может успокоить иностранных дипломатов, “встревоженных тем, что в Украине трудно поддерживать конфиденциальность разговоров на высоком уровне”. Кроме того, по мнению журналистов издания, это могло бы защитить президента Владимира Зеленского и его команду от “разрушительных утечек” или дезинформации.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач в мае и июне опубликовал две партии записей якобы телефонных переговоров Порошенко и Байдена. Депутат, среди прочего, утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины. По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко лично записывал беседы.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации “Европейской правды”, Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, – сфабрикованы, но “сырье” он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – “не более чем дырка от бублика”.

В Офисе генпрокурора сообщили, что записи разговоров изучают в Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро. ГБР расследует дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а НАБУ – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).