 

В РФ провели более 20 млн тестов на коронавирус

02.07.2020, 9:30, Новости дня

В общей сложности в РФ проведено свыше 20 млн тестов на коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 20 млн тестов на коронавирус», – говорится в сообщении.

За сутки было сделано 316 тыс. исследований, передает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в июне в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае более 8 тыс. человек обследовали на популяционный иммунитет к коронавирусу. Кроме того, антитела к коронавирусу выявили у 20% прошедших тестирование москвичей.



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