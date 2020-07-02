 

MTV перезапустит популярный мультсериал «Бивис и Баттхед»

02.07.2020, 9:30, Разное

Телеканал MTV намерен перезапустить популярный в свое время мультсериал «Бивис и Баттхед». Режиссером картины станет автор оригинального шоу 1990-х годов Майк Джадж.
Согласно сообщению на сайте телеканала, в планах его руководства запуск сразу двух сезонов. Далее, в случае успешной реализации проекта, возможны съёмки продолжения «Бивиса и Баттхеда». Также предполагается работа над специальными эпизодами и рядом спин-оффов телесериала. Режиссер Джадж будет не только готовить очередные серии шоу. Поклонники мультфильма также смогут услышать его голос в озвучке главных героев ленты.

Пока данные о сроках выхода сериала на экраны и иные подробности работы над проектом не известны. Из обнародованной информации ясно, что теперь друзья будут обитать в обновленном мире Z-поколения. Впервые картина появилась в сетке вещания MTV в 1993 году и сразу стала своеобразной сенсацией. Выходящие на протяжении пяти лет «Бивис и Баттхед» стали культовыми. В мультфильме рассказывается об американских друзьях-подростках, как говорил сам Джадж, «воспитанных телевизором».

Комические акценты сериала касались антисоциального поведения главных героев и отсутствия у них традиционных для общества ценностей. Эксперты пока не берутся угадывать, как сериал будет принят в эпоху тренда на толерантность и борьбы с нетерпимостью. Стоит отметить, что ранее, в 2011 году, Бивис и его приятель уже возрождались на экране, однако не продержались дольше одного сезона.



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