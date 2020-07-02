ЦИК обработал 100% бюллетеней голосования по поправкам к Конституции

02.07.2020, 9:30, Новости дня

ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%, передает РИА «Новости».

Напомним, явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.