ЦИК обработал 100% бюллетеней голосования по поправкам к Конституции
02.07.2020, 9:30, Новости дня
ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%, передает РИА «Новости».
Напомним, явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.
Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.
Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.
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