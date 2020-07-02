 

Бузова пожаловалась на «кривой рот» из-за перенесенной накануне операции

02.07.2020, 9:30, Разное

Ольга Бузова пояснила о сложной имплантации зуба. Телеведущая пожаловалась на «кривой рот» после операции.
Вчера, 1 июля, певице провели первую часть операции, вживив в десну имплантант. По признанию Бузовой, она с детства боится стоматологов. Больной зуб звезде «Дома-2» удалили ещё в прошлом году, однако до имплантации дело дошло только сейчас.

Интересно, что папа артистки работает зубным врачом, однако всех деталей протезирования она не знала. Как казалось Бузовой, искусственный зуб ей вставят сразу же после удаления. На деле же, как объяснили исполнительнице медики в стоматологической клинике, необходимо время для заживления раны и для того, чтобы основа для имплантанта прижилась.

Как призналась девушка, она запустила зуб, из-за чего его пришлось вырвать. После первой операции Бузова показала свою внешность поклонникам на странице личного аккаунта в Instagram. Одна из щек селебрити распухла, из-за чего ей пришлось прикладывать лёд для снятия отека. Девушка в шутку пожаловалась поклонникам своего таланта на «кривой рот».

Звезда поделилась, что очень нервничает, сейчас Бузовой необходимо особенно тщательно соблюдать гигиену полости рта и придерживаться всех указаний врачей. Искусственный зуб в стоматологической клинике вставят в прижившуюся основу для имплантанта только через четыре месяца.



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