 

Россияне поддержали поправки к Конституции: что будет дальше

02.07.2020, 9:23, Разное

Поправки к Конституции поддержали 78,03% жителей России. Против такой идеи оказались 21,16% граждан. Явка составила 65%.

Когда вступят в силу изменения в основной закон страны – вопрос времени. Президент Владимир Путин издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты их вступления в силу.

Как только это произойдет, Конституция будет в приоритете над международным правом на территории страны. Также ужесточатся требования к кандидатам на президентский пост. Теперь баллотироваться могут граждане, которые живут в стране 25 лет и не имеют иностранного гражданства.

Согласно новой Конституции, Путин сможет снова принять участие в президентских выборах. Ближайшее голосование состоится в 2024 году. Российский лидер уже высказался насчет этого. Он заявил, что решение будет зависеть от результатов плебисцита.

Всего поправок к Конституции – 206. В Сети можно ознакомиться с полным списком изменений.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 23 Июн 2020 в 7:47 PDT

Основной закон страны был принят в 1993 году. За 27 лет нормативный правовой акт корректировали несколько раз. В 2009 году внесли изменения, связанные с президентским сроком. С того момента глава государства избирается на шесть лет, а не на четыре. В 2014-м пришлось снова внести поправки – Крым стал частью Российской Федерации.



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