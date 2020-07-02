Комаровский развеял миф о восстановлении зрения черникой

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02.07.2020, 9:16, Новости дня

Улучшить зрение с помощью черники практически невозможно, сообщил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Комаровский рассказал в Instagram, что «в подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки, которые теоретически оказывают положительное влияние на зрение».

По его словам, на зрение положительно влияют также хорошее настроение, крепкий сон, любовь и качественная еда.

Вместе с тем, вреда от употребления этих ягод нет, заключил медик.

Ранее Комаровский развеял миф о способе профилактики коронавируса.



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