Парламент на следующей неделе начнет работу над законами для реализации поправок

02.07.2020, 9:16, Новости дня

Российский парламент уже на следующей неделе приступит к работе над законами для реализации поправок в Конституцию, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Парламент уже на следующей неделе начнет работу над законами во исполнение Конституции», – сказал Клишас, передает РИА «Новости».

Он отметил убедительную поддержку россиянами поправок в Основной закон. «Убедительная победа сторонников сильного социального суверенного государства. Голосование без серьезных нарушений», – сообщил сенатор.

Клишас указал, что поправки к Конституции вступят в силу после подведения ЦИК официальных итогов голосования, а для включения поправок в текст Конституции потребуется издание указа президента.

Ранее ЦИК РФ обработал 99,9% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,93% граждан России, против – 21,26%.

Голосование продолжалось неделю, отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией».

Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.