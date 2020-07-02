 

Казахстан объявил о введении двухнедельного карантина

02.07.2020, 9:16, Новости дня

Казахстан вводит двухнедельный карантин с 5 июля из-за коронавируса, ограничительные меры могут быть продлены еще на две недели либо ужесточены, сообщила пресс-служба правительства страны.

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавируса в Казахстане госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней по транспортному сообщению», – говорится в сообщении на сайте правительства.

В частности, с 5 июля Казахстан приостановит пассажирское автобусное автосообщение между регионами, а также ограничит работу общественного транспорта по времени, при этом сохранит международное авиасообщение и между регионами, железнодорожное сообщение с ограничениями. 

Вместе с тем вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе, вводится ограничение на перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более 3 человек, ограничено перемещение лиц старше 65 лет.

Также вводится запрет на деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и других (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов).

Отмечается, что в Казахстане сохраняется дистанционная форма работы для 80% сотрудников госорганизаций, офисов, национальных компаний, а также деятельность медицинских центров по записи.

Сохраняется деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков, объектов общественного питания на открытом воздухе,  строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, строительных работ на открытом воздухе, сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня. 

По словам главы правительства Казахстана Аскара Мамина, указанные ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин провел переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым и выразил готовность оказать гуманитарную помощь республике для борьбы с распространением коронавируса.

Сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии под руководством премьер-министра Аскара Мамина рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина.



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