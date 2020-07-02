 

Пушков оценил статью о «желающем понравиться» Путину Макроне

02.07.2020, 8:48, Новости дня

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал статью немецкого издания Frankfurter Allgemeine о «стараниях» президента Франции Эммануэля Макрона «понравиться» российскому лидеру Владимиру Путину.

В своем Twitter Пушков поделился ссылкой на перевод «ИноTV» статьи немецкой газеты. В материале указывается, что после просмотра кадров видеоконференции между президентами РФ и Франции возникло ощущение, будто Путина и Макрона связывает крепкая дружба.

Такое общение с российским лидером журналисты издания попытались объяснить стратегией Макрона по предотвращению тревожного для него сближения между Москвой и Пекином.

Пушков отметил, что Макрон осознает потенциал взаимодействия с Россией, «понимает, что избитая формула «диалог с позиции силы» стерильна: «позиция силы» убивает диалог».

«С ушедшими в себя США, охваченными сумятицей, далеко не уедешь. Окаменевший в санкциях ЕС статичен. Движение – с Россией», – подчеркнул сенатор.

Беседа Путина с Макроном состоялась в пятницу, 26 июня, в формате видеоконференции.

Как сообщили в Кремле, лидеры двух государств обсудили стратегическую стабильность, договорились активизировать работу по этой теме в формате «два плюс два» с участием глав МИД и минобороны.



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