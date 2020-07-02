Легально работающих пляжей в Алтайском крае пока нет

02.07.2020, 8:35, Новости дня

Ни один пляж на территории Алтайского края не работает легально. Все места отдыха не попали в указ губернатора о снятии карантинных ограничений. Как поясняет ГТРК "Алтай", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", официальное обследование спасателями и санитарными службами они не прошли.

Как известно, с 27 июня в соответствии с постановлением главы региона Виктора Томенко на территории края возобновили работу туристические объекты. Но о пляжах, которые есть во многих турбазах, в документе ничего не говорится. Начать их обследование можно будет только после снятия всех ограничительных мер, уточнили в МЧС.

В краевом управлении Роспотребнадзора отметили, что все пляжи, в том числе, и расположенные на территории турбаз, а также муниципальные, обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Сейчас его нет ни у одного объекта, заявил Ульяна Калинина, заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора. Лишь один пляж пока подал заявку.

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ГТРК "Алтай"