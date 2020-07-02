Амурская область одобрила поправки в Конституцию

02.07.2020, 8:35, Новости дня

Амурская область 1 июля проголосовала за поправки в Конституцию. Предварительные итоги после обработки всех бюллетеней предоставил Амуризбирком.

Как передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", подсчет голосов показал, что более 70% жителей региона поставили галочку в графе "да". Всего в выборах приняло участие примерно 60% населения края. Точные данные: 367 667 человек.

Одобрили внесение изменений в основной документ страны свыше 258,5 тысячи человек (это 70,42%). Не поддержали 103 726 гражданина (28,25%). Заседание, на котором будут подведены окончательные итоги, Амуризбирком проведет в 18:00.

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ГТРК "Амур"