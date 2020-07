Отставка Смолия. Послы G7 предостерегли от угрозы реформам в Украине

02.07.2020, 8:30, Новости дня

Независимый Национальный банк Украины является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор. Об этом говорится в сообщении послов “Большой семерки”, опубликованном в ответ на заявление об отставке главы НБУ Якова Смолия.

“Независимый Нацбанк – фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой важнейшей институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку”, – говорится в заявлении послов G7 в Twitter.

An independent National Bank is a foundational achievement for Ukraine that has reduced corruption, driven growth & rescued a failed banking sector. To undermine this crucial institution would be a big step back and jeopardize the credibility of and support for Ukraine‘s reforms.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 1, 2020

1 июля Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. “Своей отставкой хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”, – подчеркнул он.

В правлении регулятора заявили, что считают “своим долгом продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка”.

“Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент Украины. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма”, – заверили в Офисе президента.