 

На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

02.07.2020, 8:30, Новости дня

В Киеве опасаются возвращения Донбасса под контроль Украины, поскольку жителям этих территорий придется выплачивать пенсии, а также из-за возможных судебных дел, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, страх киевских властей заключается в том, что Украине придется искать деньги на восстановление территорий Донбасса, выплачивать пенсии жителям региона, а также решать – кто на самом деле «герой», а кто «преступник», передает ФАН.

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», – отметил экс-депутат Рады.

Ранее Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса. 

Напомним, полпред РФ в группе Борис Грызлов сообщил, что политическая подгруппа Контактной группы по урегулированию в Донбассе приступила к обсуждению закона об особом статусе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Россия «с лихвой перекрыла» существовавший дефицит масок

19.06 / Путину передали доработанный план восстановления экономики

28.04 / Работники скорой помощи отмечают профессиональный праздник

22.05 / Мэр Черкасс решил подать в суд на Зеленского

09.05 / В Кении освободили итальянку, похищенную полтора года назад

02.06 / Чемпионат Италии по футболу будет официально возобновлен 20 июня

05.06 / “Упаси боже иметь таких братьев”. Данилов уверен, что Россия ведет войну на Донбассе из-за Крыма

26.05 / Власти Подмосковья пообещали уничтожить персональные данные всех, кто оформлял цифровые пропуска

28.04 / Эксперт: В ситуации с коронавирусом не время расставаться с суверенитетом

14.05 / В ФМБА выявили новые клинические проявления коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска