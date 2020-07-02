На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

02.07.2020, 8:30, Новости дня

В Киеве опасаются возвращения Донбасса под контроль Украины, поскольку жителям этих территорий придется выплачивать пенсии, а также из-за возможных судебных дел, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, страх киевских властей заключается в том, что Украине придется искать деньги на восстановление территорий Донбасса, выплачивать пенсии жителям региона, а также решать – кто на самом деле «герой», а кто «преступник», передает ФАН.

«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», – отметил экс-депутат Рады.

Ранее Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса.

Напомним, полпред РФ в группе Борис Грызлов сообщил, что политическая подгруппа Контактной группы по урегулированию в Донбассе приступила к обсуждению закона об особом статусе.