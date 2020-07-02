Необычные правила поведения в доме как способ борьбы с нечистой силой

02.07.2020, 8:13, Разное

Эту историю пояснил пользователь сайта Reddit с ником "The Crooked Man". По его словам, в детстве он проводил много времени в большом частном доме друзей семьи, потому что его родители много работали и домой приезжали поздно.

Недавно, уже будучи взрослым, он стал временно делить квартиру с парнем, который был сыном хозяйки этого дома и с которым автор истории играл в детстве. В какой-то момент у них возникли разногласия о том, как вести себя в квартире и на этой почве они вспомнили странный дом, в котором жили детьми.

В этом доме был целый свод очень странных правил поведения, которые наталкивают на мысли, что в доме была некая паранормальная активность и подобными правилами взрослые пытались бороться с ней (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

1) Первым делом считалось очень важным, чтобы в каждой комнате дома лежала Библия, причем раскрытая. И если вам надо было переместить Библию на другое место, к примеру при уборке, строго настрого запрещалось закрывать ее.

Самая старая на вид раскрытая Библия при этом лежала рядом с дверью в подвал, которая была почти незаметной на фоне стены.

Дом имел три этажа, на самом верхнем этаже было три комнаты, а на первом этаже семь помещений. Рядом с домом было отдельное небольшое здание, которое использовалось как чулан. Что касается подвала, то автор истории никогда не видел, что там находится, потому что дверь в него всегда была закрытой.

2) Из-за этого было второе правило – никогда не заходить в подвал и не открывать дверь. Просто и безусловно.

Однажды поздним вечером, когда хозяйка дома пошла, автор истории и его друг решили тайком пробраться на первый этаж и посмотреть, что там в подвале.

Им почти удалось открыть дверь подвала, когда внезапно появилась хозяйка дома и заявила, что им не следует идти туда, потому что там пауки. После этого на дверь подвала повесили большое и тяжелое зеркало, чтобы ее было еще сложнее открыть детям.

3) Третье правило гласило – в доме всегда должен гореть ладан, не позволяйте ему погаснуть. Если вы видите, что свеча стала слишком короткой, то возьмите новую и зажгите ее.

4) Четвертое правило – если в комнате никого нет, закройте дверь этой комнаты, а также всегда закрывайте за собой дверь, когда выходите из комнаты. Если дети забывали закрывать дверь, хозяйка дома очень расстраивалась.

5) Пятое правило – На дверях, выходящих наружу, должны висеть на нитках разные травы. Это были пучки сушеных трав, которые хозяйка дома сама заготавливала и развешивала.

6) Если вы услышите какой-то странный шум или увидите что-то странное, то надо было тут же сказать об этом хозяйке дома, каким бы необычным это ни было.

По словам автора истории, в его детстве такое происходило довольно часто (что именно они видели или слышали, он не упоминает). Когда они рассказывали об этом хозяйке дома, то она приносила в ту комнату, где это произошло, какую-то непонятную вещь, похожую на большую металлическую солонку, и что то делала с ней в комнате. Детям в этом время строго настрого запрещалось заходить в комнату.

7) По ночам надо было обязательно закрывать все окна, опустить все жалюзи и при этом игнорировать все, что мы могли бы услышать или увидеть в темноте за окном.

Иногда они видели ночью за окном мелькавшую тень или слышали как кто-то ходит под окном. Однажды они специально оставили жалюзи открытыми и увидели в ночи, что из окна на них смотрят чьи-то глаза. Это их очень напугало и после этого они стали закрывать жалюзи, а когда рассказали хозяйке дома об этом, она на них сильно разозлилась.

8) Если вам придется вставать ночью в туалет между 1 и 4 часами, то всегда нужно брать с собой специальную лампу. В эту лампу заливалась масло, которое хозяйка дома изготавливала сама. Оно очень сильно пахло при горении чем-то землистым, но одновременно сладким. По словам автора истории, он никогда ни до, ни после не ощущал подобного запаха.

Ко всем этим правилам дети быстро привыкли и научились делать все почти автоматически. При этом даже когда сын хозяйки дома вырос, мать все равно не пускала его в подвал.