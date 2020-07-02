Эта девушка с трех лет слышит странные голоса в голове

02.07.2020, 8:13, Разное

Маленькие дети часто придумывают себе воображаемых друзей, чтобы справиться с чувством одиночества или просто насладиться собственным фантастическим миром.

Они видят и слышат своих воображаемых друзей с завидным энтузиазмом, которого большинство взрослых никогда не поймут. Когда дети становятся постарше, воображаемые друзья исчезают, но иногда что-то происходит и "воображаемые" голоса не покидают человека и после взросления.

Можно подумать, что речь идет о какой-то психической болезни, вроде шизофрении. Но нет, врачи уверяют, что тут что-то иное. По оценкам врачей, примерно один ребенок из двенадцати слышит голоса в голове, но тех, кто слышал голоса и в детстве и будучи достаточно взрослым, очень мало.

Одним из таких людей является 23-летняя Лора Молдинг. Она начала слышать голоса в голове с трехлетнего возраста и это продолжается до сих пор. Голоса и сейчас окружают ее практически круглосуточно и каждый день, это голоса мужчин, женщин или детей.

Началось все с того, что девочка вдруг стала слышать голоса львенка и медвежонка из ее любимой детской телепередачи. Эти голоса звучали в ее голове и они все время повторяли одну и ту же фразу "Я иду за тобой". Это продолжалось так часто, что девочка сильно пугалась. Но это было лишь начало.

Когда Лоре исполнилось 15 лет, голоса в ее голове стали настолько сильно беспокоить ее и ее родных, что Лору отвели к психиатру. К тому моменту девушка была уже настолько выведена из себя, что пыталась совершить самоубийство, лишь бы не слышать эти голоса.

Голоса постоянно говорили ей, что она бесполезна, бессмысленна и что ее никто не любит. Они раз за разом ментально нападали на девочку, вводя ее в состояние депрессии.

"Это похоже на то, словно вы находитесь в переполненной комнате. Вы слышите разные голоса и они нападают на вас. Они разом мужские, женские и детские и все это звучит словно какое-то чудовище из сериала про Доктора Кто", – утверждает Лора.

"И они все время говорили мне, что я бесполезное существо".

Лора Молдинг в детстве

Когда девочка впервые пояснила о голосах родителями, те сначала решили, что она просто придумала себе воображаемого друга. Поэтому девочка замкнулась в себе и последующие несколько лет все переживала молча, никому не рассказывая.

Лоре в итоге поставили такой диагноз: сложная депрессия с психотическими симптомами как галлюцинации, бред и беспокойные мысли. Сейчас девушка научилась справляться со своими голосами с помощью лекарств или используя музыку, чтобы заглушить их.

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Другая похожая пострадавшая это 13-летняя Тиа, чьи настоящие имя и фамилия скрыты по ее просьбе. У нее немного другой опыт. В 7 лет она впервые заметила, что может слышать голоса, которые больше не слышит никто.

Сначала это был голос ее мамы, который она слышала, когда мама была вообще в другом месте. Потом она стала слышать крики какого-то мужчины, а потом услышала как гудят электрические опоры, находящиеся вдалеке.

Голоса часто рассказывали шутки и Тиа смеялась, но иногда они приводили к большим проблемам в школе. Девочка пыталась заставить голоса замолчать, а со стороны это выглядело словно она разговаривает сама с собой.

Мать девочки считает, что все началось после того как она сама сильно заболела и у Тиа из-за этого начался стресс, который отразился на ее сознании. Но так или иначе, сейчас Тиа уже не слышит никаких странных голосов, они пропали внезапно, как и появились.

На данный момент даже врачи не знают, что представляют собой эти загадочные случаи с голосами в голове. Детей с голосами в голове, которых родители приводят на лечение, могут отправлять по совершено разным путям – назначать таблетки, терапию у психиатра или психолога, проверять не вызваны ли "голоса" опухолями в мозгу и тд.