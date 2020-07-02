Глазьев продолжил “крестовый поход” против Набиуллиной

02.07.2020, 8:12, Разное

От 365news.Biz On Июн 30, 2020

фото: Наталия Губернаторова

30 июня в столице прошел традиционный Московский экономический форум (МЭФ) – впервые в формате вебинара. «COVID меняет мир. Оздоровление РФ – экономическое, психологическое, социальное» — так организаторы обозначили тему сессии. Дискуссия вышла, скажем так, классово острой.

Спикеры выдержали идейную линию, заявленную в приветственном слове основателя МЭФ Константина Бабкина: «Здесь собираются люди, которые выступают против рыночного фундаментализма. Те, кто не готов отдавать свою судьбу и судьбу своей страны в безраздельную власть рынка». Лицом форума стали такие известные экономисты и политики, как Сергей Глазьев и Оксана Дмитриева.

В общем, МЭФ – это площадка явно не для тех экспертов, кто исповедует либеральные, технократические, прозападные подходы к экономике. У форума есть свои давние поклонники. В чате всплыли люди из Нижнего Новгорода, Тихвина, Ярославля, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, Апатитов, маленького таежного городка Абаза, и даже Киева, Ниццы и Пхеньяна. Многие дали волю эмоциям и жаловались на ужасы самоизоляции в закрытых школах, детских садах и пионерлагерях. «Кофе и вкусных пирожков не хватает. Дети и семьи — самые пострадавшие», — написал кто-то из поклонников форума.

«Глазьева в премьер-министры!» — подобных реплик тоже хватало. Некая Анастасия поприветствовала депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксану Дмитриеву, принявшую участие в сессии: «Низкий вам поклон из Нижнего Новгорода за то, что вы против повышения пенсионного возраста!»

Кто-то из подключившихся слушателей потребовал провести полную национализацию, вернуть государству крупные промышленные производства. В общем, было интересно.

Выступивший в числе спикеров журналист и блогер Константин Семин напомнил о знаменитой работе Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Этот труд, по его словам, подтвердил свою актуальность в свете резко обострившейся классовой борьбы на Западе, погромов, беспорядков, невиданного всплеска безработицы в США, обнищания масс. Врожденное качество капитализма – неизбежные кризисы, и РФ надо об этом помнить, заметил Семин.

Но, пожалуй, главным событием форума стало выступление Сергея Глазьева, академика РАН, действующего члена коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Он заявил о «чрезмерной волатильности курса рубля», о том, что РФ опять, как в 2009-м и 2014-2015 годах лидирует среди всех нефтедобывающих стран по масштабу девальвации национальной валюты. Разумеется, виноват в этом Центробанк: с одной стороны, он отправил курс рубля в свободное плавание, а с другой, привел к власти на отечественном финансовом рынке валютных спекулянтов, причем 70% из них – нерезиденты.

«Это, прежде всего, американские хеджфонды, которые, несмотря на санкции, продолжают раскручивать наш рынок. Каждый скачок курса рубля вниз – это 25-30 млрд долларов прибыли для них. Вместо того, чтобы создать условия для максимизации инвестиций, наш ЦБ создает условия для максимизации прибыли валютных спекулянтов», — возмущался Глазьев.

Академик подчеркнул, что руководство ЦБ утверждается Госдумой, но Банком РФ «почему-то руководят люди, считающие рекомендации МВФ истиной в последней инстанции». В общем, определенные круги сделали из РФ кормушку для международного спекулятивного капитала, что, среди прочего, обернулось оффшоризацией экономики, массовым утеканием капитала из страны.

По словам Глазьева, за последние 15 лет ЦБ изъял из экономики более 13 трлн рублей – за счет повышения процентной ставки, а также — через депозиты и облигации. Эти деньги регулятор, по мнению спикера, должен вернуть в реальный сектор, чтобы предприятия могли получать кредиты.

Проводимые правительством антикризисные меры Глазьев оценил положительно, однако добавил, что у властей не хватает ресурсов: они располагают лишь средствами ФНБ и госказны. А в рамках бюджета нереально создать новые возможности для роста, поскольку он весь расписан по социальным программам, и трещит по швам из-за падения доходов.

Между тем в экспертной среде к тезисам Глазьева отношение, мягко говоря, неоднозначное. Если брать его известные высказывания относительно роли валютных спекулянтов, то, по словам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, с ними можно согласиться процентов на 10-15%, не более.

А вообще, нельзя винить ЦБ во всех смертных грехах, рассуждает собеседник «365NEWS». Наш регулятор не в состоянии отвечать за рост ВВП, поскольку российская экономика (в отличие от американской, институционально более развитой) лишь в малой степени зависит от размера ключевой ставки. Да, Центробанк не раз совершал ошибки в прошлом, но сегодня их по большому счету нет. Курс рубля стабилен, а на ситуацию с низким потребительским спросом ЦБ повлиять не в силах, полагает Игорь Николаев.