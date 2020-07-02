 

Пригожин сравнил артистов с крепостными

02.07.2020, 8:08, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил свое высказывание о том, что артисты оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений, отметив, что творческая интеллигенция имеет право на поддержку государства, как и представители любой другой профессии.

Пригожин заявил, что российские артисты, в отличие от коллег за рубежом, зарабатывающих участием в фестивалях и телевизионных эфирах, «работают, как крепостные», передает «Собеседник.ru».

В пример он привел песенные фестивали, где в жюри часто сидят известные артисты. По его словам, они не получают за это деньги.

«Но кто-то же выделяет средства на это. Артист приезжает туда, чтобы показать свою новую песню на ТВ, привозит на свои деньги весь коллектив», – отметил Пригожин.

«Только два артиста сказали в свое время: «Халявы не будет!» – это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились», – добяавил он.

Также Пригожин отметил, что СМИ сообщали о представителях шоу-бизнеса, которые критически отреагировали на его слова о положении артистов из-за коронавируса. Однако, по его словам, в общении с ним они опровергли сказанное.

«Шоу-бизнес – это лицемерное сообщество, вруны за глаза», – заключил продюсер.

Ранее Пригожин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом артисты оказались в «чудовищной ситуации», поскольку не могут выступать на концертах как прежде, соответственно, и не зарабатывают деньги.  Также он похвалил телеведущую Викторию Боню, которая получила МРОТ в размере 12 тыс. 130 рублей. 

При этом он отметил, что если бы получил материальную помощь от государства, то не взял бы ее себе, а направил бы на благотворительность.



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