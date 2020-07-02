Япония отреагировала на поправки в Конституцию России

02.07.2020, 7:53, Новости дня

Япония не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в РФ по внесению изменений в Конституцию, сообщил генсекретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

По его словам, правительство Японии внимательно следит за происходящим в российской внутренней и внешней политике, однако как правительство не комментирует внесение поправок в Конституцию, передает ТАСС.

«В нашей позиции, которая заключается в том, чтобы продолжать плотные переговоры, направленные на решение территориального вопроса с последующим подписанием мирного договора, изменений нет», – отметил Суга.

В мае МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» заявил о праве Токио претендовать на «северные территории». В ответ на это российский МИД сообщил, что решение Японии противоречит настрою на переговоры между странами, и предложил японцам «вернуться к реальности».

При этом ранее министр иностранных дел Сергей Лавров однозначно дал понять, что для заключения мирного договора с Москвой в Японии должны признать суверенитет РФ над Курилами, «а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное».

Напомним, поправка к Конституции подразумевает в том числе запрет на отчуждение территорий страны.